Fortnite, Infliggi danni ai Boss

Epic Games nelle ultime ore ha finalmente reso disponibili le nuove sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. In questa rapida guida vi parleremo di Infliggi danni ai Boss, spiegandovi come completare velocemente e facilmente la missione in questione. Tranquilli, non servirà più di qualche minuto per la lettura; per il completamento della sfida, sarà invece più complesso.

Infliggi danni ai Boss richiede al giocatore di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 (set di sfide Prova di Nitroglicerina) di trovare uno qualsiasi dei cinque nemici dell'Agenzia presenti sulla mappa di gioco di Epic Games. Una volta fatto questo, il giocatore dovrà eliminarlo infliggendogli tantissimi danni: i boss sono resistenti e letali, dunque fate molta attenzione. Dato che possiedono molti punti scudo e molti punti salute, se riuscirete ad affrontarli da soli con il dovuto equipaggiamento, potreste finire la missione in una sola partita. Viceversa, tornerete in uno qualsiasi dei luoghi dell'isola con un boss e la porterete avanti.

L'immagine qui di seguito riportata vi mostra la posizione dei boss sulla mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: Mida è al centro dell'isola, presso l'Agenzia, mentre gli altri si trovano un po' ai quattro angoli della stessa (per esempio presso Il Posso e Lo Squalo). Ogni boss rilascia, una volta sconfitto, una potentissima arma mitica: aggiungetela al vostro inventario, se ne avete l'occasione.