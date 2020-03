Fortnite Capitolo 2, sfide Prova di Nitroglicerina rese disponibili da Epic Games

Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori di Epic Games hanno finalmente reso disponibili le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, vale a dire le missioni del set Prova di Nitroglicerina. Resteranno a disposizione dei giocatori fino alla fine della stagione in corso.

Le sfide di Fortnite del set Prova di Nitroglicerina, ora disponibili, garantiranno moltissimi punti esperienza ad ogni completamento: più che mai necessari, dato che salire di livello con il proprio Pass Battaglia stagionale è diventato particolarmente ostico. La difficoltà delle nuove sfide è nella media, ma restate sulle nostre pagine: nelle prossime ore vi forniremo, dove necessario, tutte le sfide del caso.

Eccovi in tanto l'elenco con tutte le sfide di Prova di Nitroglicerina di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2; le missioni di Deadpool arriveranno invece domani.

Elimina giocatori usando esplosivi

Cerca forzieri a siepi d'agrifoglio o a corso commercio

Distruggi strutture con bombole di propano

Spicca il volo con un motoscafo

Visita diversi luoghi storici

Usa la postazione di potenziamento per alterare un'arma

Infliggi danni ai Boss

Atterra al Posso, Idro 16 e Falegnameria Truciolandia

Distruggi telecamere sentinella o torrette sentinella

Elimina giocatori senza lo scudo o oggetti curativi tra un'eliminazione e l'altra