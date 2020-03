Fortnite Capitolo 2: sfide Prova di Nitroglicerina in arrivo oggi (Stagione 2 Settimana 3)

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sta per accogliere nuove sfide settimanali, per l'esattezza quelle della Stagione 2 Settimana 3. In questo rapido articolo vi parleremo dunque in anticipo delle missioni della Settimana 3 in arrivo oggi, giovedì 5 marzo 2020.

Tenete bene a mente che possiamo parlarvi delle sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 solo perché dataminer e leaker di Epic Games hanno svelato in anticipo tutte le informazioni, che dunque gli sviluppatori farebbero ancora in tempo a cambiare (ma probabilmente non accadrà). Il set si chiamerà Prova di Nitroglicerina e garantirà come sempre moltissimi punti esperienza; ma forse per sbloccare i costumi Spettri e Ombre bisognerà attendere la Settimana 4.

Eccovi dunque in anticipo tutte le sfide Prova di Nitroglicerina di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2; dovrebbero debuttare online alle 15:00 di questo pomeriggio, salvo imprevisti. Sono state introdotte con il recente Aggiornamento 12.10.

Elimina giocatori usando esplosivi

Cerca forzieri a siepi d'agrifoglio o a corso commercio

Distruggi strutture con bombole di propano

Spicca il volo con un motoscafo

Visita diversi luoghi storici

Usa la postazione di potenziamento per alterare un'arma

Infliggi danni ai Boss

Atterra al Posso, Idro 16 e Falegnameria Truciolandia

Distruggi telecamere sentinella o torrette sentinella

Elimina giocatori senza lo scudo o oggetti curativi tra un'eliminazione e l'altra