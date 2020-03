Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: le sfide di Deadpool della settimana 3 e 4

Epic Games ha introdotto con Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 le sfide di Deadpool: vi abbiamo già fornito alcune guide per completare quelle attualmente disponibili. Per giunta, nelle ultime ore i dataminer hanno già trovato le sfide previste per la settimana 3 e 4.

Nuove sfide di Deadpool verranno rilasciate su Fortnite Capitolo 2 questo venerdì 6 marzo 2020 (Settimana 3) e poi di nuovo venerdì 13 marzo 2020 (Settimana 4). Le sfide di Deadpool della settimana 3 recitano attualmente Trova lo Stura-WC di Deadpool e poi Gabinetti distrutti (questi ultimi andranno probabilmente cercati sulla mappa di gioco di Epic Games).

Le sfide di Deadpool della Settimana 4 invece richiederanno al giocatore dapprima Trova le katane di Deadpool, e poi Infliggi danno alle strutture avversarie. Per l'arrivo della Skin, tuttavia, è probabile che si debba aspettare almeno fino alle settimana 6, ma vi faremo sapere se Epic Games si pronuncerà in merito.