Call of Duty: Modern Warfare, modalità battle royale: data di uscita rivelata da Dr Disrespect?

La modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare potrebbe avere una data di uscita, rivelata da Dr Disrespect durante un livestream.



Parlando del possibile ritorno della wingsuit, il celebre streamer ha infatti detto: "Dovremmo vederla la settimana prossima" in Call of Duty: Modern Warfare. "Non dimenticatevi di questa conversazione, signori: la settimana prossima vedrete la wingsuit."



I fan di Dr Disrespect hanno impiegato poco a fare uno più uno: la wingsuit verrà senz'altro utilizzata nella modalità battle royale Warzone per atterrare nella mappa, dunque l'atteso aggiornamento arriverà il 10 marzo?



Colto alla sprovvista dalla quantità di commenti al riguardo, Dr Disrespect ha cercato di ritrattare: "No, non parlo di Warzone. No, non è stata confermata. Non è quello di cui sto parlando", ha detto lo streamer, che però non ha fornito ulteriori spiegazioni sulle sue dichiarazioni.



Le ultime voci indicavano il possibile lancio della modalità battle royale ieri, 3 marzo, ma si sono rivelate infondate.



La community guarda con attenzione alle parole di Dr Disrespect per un semplice motivo: probabilmente lo streamer conosce la data di uscita di Warzone, visto che al suo debutto la mostrerà di certo in video.