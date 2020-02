Call of Duty: Modern Warfare, Warzone è la nuova modalità Battle Royale? Spunta un'immagine con il titolo

Call of Duty: Modern Warfare dovrebbe avere una modalità Battle Royale intitolata Warzone, a quanto pare, con un altro leak che svela anche il nome della modalità in questione, in seguito alle altre anticipazioni che hanno reso ormai praticamente certa la prossima presentazione di questa tipologia di gioco.



Come potete vedere a questo indirizzo, è emersa una sorta di copertina per un misterioso Call of Duty: Warzone, che illustra vari combattenti all'interno di un'ambientazione aperta, con tanto di elicotteri e paracadute sullo sfondo, facilmente associabile a un battle royale a tema Call of Duty.



L'immagine è stata postata nelle ore scorse su Reddit ma è stata fatta rimuovere prontamente da Activision, cosa che sembra rappresentare un segno concreto della veridicità dell'immagine in questione. Si tratta comunque di un artwork, un'illustrazione non tratta dal motore di gioco ma abbastanza indicativa degli elementi e delle atmosfere di questa nuova modalità di Call of Duty: Modern Warfare.



D'altra parte, nelle ore scorse la modalità in questione è stata suggerita prima dal nuovo trailer del gioco e poi da altri leak relativi a una presunta mappa, che hanno sostanzialmente ribadito quanto era emerso già in precedenza.



Più che essere inserita all'interno della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare, sembra che la battle royale, presumibilmente intitolata dunque Call of Duty: Warzone, sia destinata ad essere un vero e proprio gioco gratis a parte scaricabile in questa prima parte del 2020. Non è chiaro se sia destinato ad essere gratuito per chi già possiede il capitolo principale o proprio per tutti, a questo punto.