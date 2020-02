Call of Duty: Modern Warfare, data d'inizio e tutti i dettagli ufficiali della stagione 2

Activision ha finalmente ufficializzato tutti i dettagli della stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare. Molte delle informazioni erano state rese pubbliche già da qualche giorno, ma adesso sappiamo con certezza la road map del gioco



Innanzitutto la seconda stagione di Call of Duty: Modern Warfare inizierà l'11 febbraio 2020 alle 19:00 su PlayStation 4, Xbox One e PC.



Questa seconda stagione vedrà l'arrivo di due nuove mappe Rust e Atlas Superstore. Rust sarà anche una mappa di Gunfight assieme a Bazar. Zhokov Boneyard sarà, invece, la nuova mappa di Ground War. Poi debutteranno due nuove armi e un nuovo Battle Pass. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che grazie al Battle Pass potremo avere Ghost di MW2 come operatore. I giocatori possono sbloccare immediatamente a Ghost acquistando il Battle Pass al costo di 1000 punti Call of Duty. Gli altri, invece, dovranno faticare un po'.





Dal primo giorno saranno disponibili Rust, Atlas Superstore, Zhokov Boneyard e Bazar. Ci saranno anche nuove modalità multigiocatore come il torneo Gunfight, un 2vs2 a singola eliminazione. 32 team saranno fatti entrare in battaglia, ma solo uno potrà vincere. Inoltre ci sarà una playlist con le regole della Call of Duty League in modo da provare le modalità e i settaggi dei professionisti. Saranno immediatamente disponibili anche Ghost e le due armi Grau 5.56 e Striker 45.



Col prosieguo della stagione arriverà anche la mappa Khandor Hideout, gli operatori Talon e Mace, le modalità multigiocatore Infected Ground War, NVG Reinforce e Gunfight Variants e una nuova arma non ancora identificata.



La nuova stagione di Call of Duty: Modern Warfare inizia l'11 febbraio 2020 alle 19.