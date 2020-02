Sony ha pagato più di 200 milioni per Insomniac lo sviluppatore di Marvel's Spider-Man

Sony ha pagato 229 milioni per comprare Insomniac, lo sviluppatore di Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank. La cifra è emersa da alcuni carteggi depositati oggi dal colosso giapponese.



Sony ha rivelato il prezzo che ha pagato per comprare Insomniac Games. Secondo un deposito presentato oggi alla Securities and Exchange Commission degli USA, l'acquisizione dello studio è costata a 24.895 milioni di Yen, pari a 229 milioni di dollari, pagati principalmente in contanti.



Sony ha annunciato l'accordo lo scorso agosto, a seguito del successo dell'esclusiva Marvel's Spider-Man per PS4. Al momento della vendita, lo studio aveva venduto oltre 13,2 milioni di copie. Numero sicuramente lievitato nel frattempo.



Prima della vendita Insomniac Games aveva lavorato con Sony per quasi venti anni. Fondata nel 1994, nei primi 18 anni ha creato serie come Spyro the Dragon, Ratchet e Resistance. Da quel momento in poi ha cercato di trovare la sua strada, pubblicando nel 2012 il gioco Facebook Outernauts e in seguito Sunset Overdrive per Xbox One. Poi ha sviluppato anche per Oculus Rift e PC.



229 milioni non sono sicuramente bruscolini, ma Insomniac si è più volte dimostrata uno studio ricco di talento e creatività. E con Spider-Man riuscita anche a trovare un consenso popolare che aveva perso con gli ultimi Resistance e Sunset Overdrive. Elemento che l'ha resa, ovviamente, ancora più appetibile.