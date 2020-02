Call of Duty: Modern Warfare Stagione 2: 2 nuove armi, Rust e Battle Pass

🚨 BREAKING: A massive #ModernWarfare leak reveals major details about Season 2. - Two new guns - New Ghost Operator & skins - Battle Pass with 80+ items - New teaser video Full details & images 👉 https://t.co/aYQETY98Ek pic.twitter.com/gCj8WLDdRC

Un nuovo leak della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare arriva direttamente dal sito ufficiale. Per qualche istante è emerso che arriveranno a breve 2 nuove armi, la mappa Rust e il Battle Pass. Nella giornata di ieri il sito ufficiale di Call of Duty ha mostrato per qualche istante informazioni inedite sulla prossima stagione di Modern Warfare . Il materiale che è stato pubblicato sul sito (prima di essere eliminato) ci ha fatto scoprire nuove skin per gli operatori, Ghost, due nuove armi, il Battle Pass, nuovi progetti per le armi e altro ancora. Il sito conteneva anche un teaser di 7 secondi nei quali si mostravano le armi, Ghost e qualche skin inedita.

Le due nuove armi introdotte saranno il fucile d'assalto GRAU 5.56 e l'SMG Strike 45. GRAU 5.56 è descritta come leggera, manovrabile e piena di potenziale, mentre lo Strike 45 colpisce duro e alla distanza. Ancora non è chiaro come queste armi saranno date ai giocatori, se attraverso un livello specifico del Battle Pass o gratis per tutti.



A proposito di Battle Pass, sembra che la struttura sia simile a quella della Stagione 1. Ci saranno 100 livelli di contenuti e costerà 1000 CoD Points. Ci sarà anche modo di comprare 20 Tier del pass a 2400 CoD Points. Quelli che arriveranno in cima al Teir 100 riceveranno comunque 1300 CP indietro.



Tra le altre cose Ghost di MW2 sarà aggiunto agli operatori e sarà disponibile immediatamente per tutti coloro che compreranno il Battle Pass. Non sappiamo come sarà possibile sbloccarlo gratuitamente. Ci saranno oltretutto tante nuove blueprint per le armi, così come versioni rare di molti oggetti già disponibili.



Infine arriva Rust, una mappa già vista in Modern Warfare 2. La stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare inizierà l'11 febbraio 2020 su PS4, PC e Xbox One.