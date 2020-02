Fortnite: il Ranger dell'Amore nel negozio dell'8 febbraio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 del fine settimana è finalmente disponibile: vediamo dunque tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi proposti dagli sviluppatori di Epic Games nella giornata di oggi, 8 febbraio 2020.

Innanzitutto torna nel negozio di Fortnite Capitolo 2 il Ranger dell'Amore, uno dei costumi perfettamente a tema San Valentino 2020. Come sempre la skin leggendaria viene proposta al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio. I costumi di San Valentino dell'aggiornamento 11.50 inediti debutteranno invece presumibilmente nei prossimi giorni. Resta disponibile Harley Quinn, e vale la pena annotare anche la presenza dei due balletti odierni, cioè Infini-Dab ed Extraterrestre.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 8 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Acquisterete qualcosa in particolare? E avete già dato un'occhiata alle sfide Amore e Guerra?

Aim for the heart 💘



Grab the Love Ranger Outfit in the Item Shop now! pic.twitter.com/43B61Cw2CT