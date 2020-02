Fortnite, Harley Quinn e tutte le nuove skin dell'Aggiornamento 11.50

Nel momento in cui scriviamo, l'Aggiornamento 11.50 di Fortnite Capitolo 2 è finalmente disponibile per il download: dovrete scaricarlo, per tornare a giocare. Dataminer e leaker del titolo, intanto, hanno già indagato per bene nei file di gioco, scoprendo tante nuove Skin.

Partiamo dalla conferma che stavate aspettando, e cioè della collaborazione Epic Games x Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: sì, la Skin di Harley Quinn arriverà su Fortnite Capitolo 2 prossimamente, forse già da domani, e avrà davvero uno stile aggiuntivo. Salvo imprevisti debutterà nel negozio di gioco al prezzo di 1500 V-buck, cioè circa 15 euro al cambio.

Comunque, Epic Games ha introdotto anche con l'Aggiornamento 11.50 molte nuove Skin, dedicate principalmente a San Valentino 2020. Trovate un'immagine con tutte le anteprime qui di seguito, in calce all'articolo. Mancano oggetti di Rarità Leggendaria questa volta, i più costosi in assoluto... ma resta un pack di file cui attualmente i dataminer e leaker non possono accedere, quindi probabilmente le sorprese non sono ancora finite.