Fortnite e Skin di Harley Quinn, nuove informazioni da un leaker

Di una Skin di Fortnite Capitolo 2 dedicata ad Harley Quinn, in occasione dell'arrivo del film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn nelle sale di tutto il mondo si era già parlato; ma nuove informazioni sono emerse giusto in queste ore, tramite un leaker molto importante del settore.

Questo leaker è ShiinaBR, già rivelatasi (è una lei) fonte affidabile nell'ultimo anno in merito al Battle Royale targato Epic Games. Ora, non solo una collaborazione tra Fortnite e Birds of Prey sarebbe in cantiere, ma addirittura sarebbero noti, tramite una fonte anonima, i suoi vari dettagli. La Skin di Harley Quinn arriverà nel corso di un evento dedicato, avrà delle sfide aggiuntive per sbloccare un secondo stile, e due picconi a tema per completare il set verranno venduti in cambio di V-buck nel negozio giornaliero di Epic Games.

La data di lancio della Skin di Harley Quinn su Fortnite Capitolo 2 sarebbe il 6 febbraio 2020. Parliamo sempre al condizionale perché certezze, fino a questo momento, non ve ne sono. Vi terremo comunque aggiornati: chissà che questi contenuti non siano legati, finalmente, all'arrivo dell'Aggiornamento 11.50.

A source that has provided me with correct information about Fortnite in the past has told me information about the upcoming Harley Quinn outfit:



- Release: February 6 at 7pm ET

- There will be Challenges that unlock another style

- Two Pickaxes will be sold in the Item Shop — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 4, 2020