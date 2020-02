Fortnite Celebration Cup su PS4: skin e 1 milione di dollari in palio, come partecipare

Sony ed Epic Games hanno appena annunciato il Fortnite Celebration Cup, un evento importantissimo che probabilmente segnerà la storia del Battle Royale sulla console ammiraglia Sony. Si tratta infatti di un torneo che, per la prima volta in assoluto, propone un montepremi di un milione di dollari.

Fortnite Celebration Cup avrà luogo nei giorni del 15 e del 16 febbraio 2020: chiunque potrà partecipare dalla propria PlayStation 4 e dalla propria versione di Fortnite Capitolo 2, purché abbia abilitato l'autenticazione a due fattori sul proprio account di Epic Games. Classificandosi nelle varie partite, sarà possibile ottenere dei premi in denaro per un valore complessivo di un milione di dollari; e in aggiunta sarà sufficiente rientrare nel primo 50% di giocatori per sbloccare una copertura, nel primo 25% per ottenere uno strumento raccolta e infine nel primo 5% di tutti i partecipanti per fare propria la Skin esclusiva Tango.

Maggiori dettagli sul torneo arriveranno nei prossimi giorni, intanto eccovi l'immagine in anteprima; segnate l'evento sul calendario, perché la partecipazione sarà gratuita. I premi in denaro pare verranno assegnati solo nel secondo giorno dell'evento, quello del 16 febbraio 2020.

The PlayStation Celebration Cup just got announced!



On February 15 players will have the chance to win the following In-Game rewards:



Top 50% - "Take Cover" Spray

Top 25% - "Wild Accent" Pickaxe

Top 5% - "Tango" Outfit



On February 16 players can win money in a $1M prize pool! pic.twitter.com/QYOK9iUR7o — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 3, 2020