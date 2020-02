Fortnite: Summer Smash Cup disponibile, in palio la Skin Komplex

Avete qualcosa in particolare da fare, questa mattina del 2 febbraio 2020? Se la risposta è no, e giocate a Fortnite Capitolo 2, potreste valutare di partecipare (gratuitamente) alla Summer Smash Cup, ora disponibile su tutte le console e PC.

La Summer Smash Cup di Fortnite Capitolo 2 è un torneo particolare: si tiene questa mattina, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (orario italiano locale), e permette di vincere premi davvero molto interessanti. I giocatori che si posizioneranno nel primo 10% di partecipanti otterranno la Skin Komplex gratuitamente; a seguire, con altri posizionamenti più generosi, ci saranno anche una copertura per le armi ed alcuni spray. Si possono giocare in tutto dieci partite, e si accumula punteggio in base al posizionamento (dalla top 25 in poi) e alle proprie eliminazioni.

Per partecipare alla Summer Smash Cup di Fortnite Capitolo 2 dovrete impostare i server di gioco su Asia o Oceania. Eccovi un'immagine che mostra la Skin Komplex. Prima di salutarci ricordiamo che l'Aggiornamento 11.50 si fa ormai desiderare da circa due settimane: probabilmente la prossima sarà quella giusta.

If you play in the Australian Summer Smash Cup, you can win prizes such as the Komplex outfit, a Street Shine pickaxe, and Paint Splash wrap.



Cup takes place on February 1-2 and is only on OCE and Asia servers. pic.twitter.com/Kj7OhBCumL