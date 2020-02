Dragon Ball Heroes: Saga dell'Impero Oscuro in arrivo, primi dettagli

Il debutto dell'anime di Super Dragon Ball Heroes risale allo scorso autunno: gli episodi hanno ottenuto una buona accoglienza da parte del pubblico del franchise. E così, la nuova saga basata sul celebre card-game non canonico di Dragon Ball sta arrivando: vediamo le prime informazioni sulla Saga dell'Impero Oscuro.

La Saga dell'Impero Oscuro debutterà nell'anime Super Dragon Ball Heroes, secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo 23 febbraio 2020 (data di lancio). Conosciamo anche la sinossi del primo episodio: pare che un nuovo potentissimo nemico demoniaco, Mechikabura, causerà problemi a Xeno Trunks e alla pattuglia temporale; dovrà quindi scendere in azione Xeno Vegito per affrontarlo. I Goku e Vegeta che vedremo in azione non sono dunque quelli "classici" del franchise, ma i colleghi della linea temporale della pattuglia di Trunks del Futuro.

Tra i nemici, salvo imprevisti, dovrebbe anche fare ritorno Darbula, il servo di Babidi (saga di Majin Bu), che come ricorderete era infatti legato al Regno Demoniaco. Dalla prima immagine promozionale pare anche che ci sarà spazio per Trunks Super Saiyan God (una vera e propria novità.) Vi terremo aggiornati non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.

SDBH - Special Episode: "Decisive Battle! Time Patrol VS Dark King!"

Releases February 23rd, 2020. Details: pic.twitter.com/HpQiwGz1om — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) January 29, 2020