PS4, Remote Play su Nintendo Switch, Sony chiede ai fan cosa ne pensano

Il Remote Play di PS4 su Nintendo Switch? Avrebbe senso. Sony ha somministrato un sondaggio alla comunità di PlayStation su Reddit per sapere cosa ne pensa della possibilità che il Remote Play di PS4 arrivi su Nintendo Switch. Se avvenisse sarebbe possibile giocare i titoli di PS4 in streaming casalingo sulla console di Nintendo.



Sony ha inoltre chiesto ai fan di cui sopra se farebbe loro piacere che il Remote Play funzionasse anche offline, se gradirebbero di giocare ai titoli delle passate generazioni tramite Remote Play e se l'idea di n Dualshock con schermo incorporato sarebbe bene accetta (funzionerebbe tipo il pad di Wii U).



Ovviamente per ora si tratta solo di un sondaggio, quindi non prendetelo come un annuncio vero e proprio. Comunque sia l'idea del Remote Play di PS4 su Nintendo Switch è intrigante. Sarebbe anche un nuovo gesto di apertura di Sony verso le altre piattaforme. Staremo a vedere cosa accadrà in futuro... solitamente questi sondaggi non vengono condotti se non c'è qualcosa dietro.