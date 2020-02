Mike Laidlaw lascia Ubisoft dopo appena 14 mesi

Dopo appena quattordici mesi, Mike Laidlaw ha lasciato Ubisoft Québec, dove era entrato nel 2018. Per chi non lo conoscesse stiamo parlando di un ex-Bioware, creative director di titoli quali il primo Dragon Age, Jade Empire e di parte della serie Mass Effect.



Nei quattordici mesi passati in Ubisoft, Laidlaw non ha lanciato alcun nuovo titolo. In realtà non è chiaro nemmeno a cosa stesse lavorando. Probabilmente qualcosa deve essere andato storto per essere arrivati a una rottura così brutale.



Il messaggio d'addio di Laidlaw è arrivato su Twitter. Si tratta di un messaggio di rito, abbastanza freddino: "Un aggiornamento veloce su di me! Oggi (31 gennaio) è il mio ultimo giorno in Ubisoft. Voglio sentitamente ringraziare le persone di Ubisoft Quebec, che si sono dimostrate talentuose e ospitali nel tempo che ho passato con loro. Ora è il momento di fare bilanci e capire cosa mi aspetta."

Quick update from me!



Today (Jan 31st) is my last day with Ubisoft. Huge thanks to the talented and welcoming folks at Ubisoft Quebec City for my time there.



Now to take stock and figure out what's next!