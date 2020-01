Dragon Ball Super: Gogeta Super Saiyan 4 Blue si mostra in una fanart

A tutto c'è un limite, ma non alla fantasia degli artisti che prendono spunto da Dragon Ball Super e da Super Dragon Ball Heroes, reimmaginando potenziamenti, trasformazioni e fusioni tra i vari protagonisti (buoni e cattivi) della serie. Oggi possiamo addirittura mostrarvi Gogeta Super Saiyan 4 Blue.

Avete capito bene: di recente Gogeta è diventato un personaggio canonico della serie Dragon Ball Super, grazie al film Dragon Ball Super: Broly, ma di certo non è mai andato oltre la trasformazione in Super Saiyan God Blue. Questa fanart invece punta innanzitutto al Quarto Livello del Super Saiyan (non canonico, se non in Super Dragon Ball Heroes) per poi aggiungere un ulteriore power up con il God Blue.

Trovate l'immagine in questione poco più avanti, in calce a questo articolo e realizzata dall'artista u/boganart99. Non scalpitate troppo: probabilmente non vedremo mai nulla di simile nella serie canonica del manga e anime Dragon Ball Super. Discorso parzialmente differente, forse, per Super Dragon Ball Heroes...