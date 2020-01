Dragon Ball Heroes, la reazione di Jiren alla vista di Gogeta

L'episodio 19 dell'anime di Dragon Ball Heroes è stato distribuito giusto in questi giorni, esclusivamente in Giappone tramite programmazione televisiva. Se temete spoiler o anticipazioni circa questa serie non canonica, evitate di leggere oltre questo articolo; ma se lo farete, vi racconteremo la reazione di Jiren alla vista di Gogeta.

La reazione di Jiren alla vista di Gogeta in Super Dragon Ball Heroes è stata davvero molto divertente: il più potente guerriero dell'Universo 11, nonché secondo classificato al torneo della sopravvivenza degli universi, non aveva mai visto prima la fusione tra Goku e Vegeta. Dopo aver concluso lo scontro contro Hearts, Jiren ha chiesto a Goku come mai i due non abbiano utilizzato la fusione durante il Torneo della Sopravvivenza degli Universi: ha risposto Vegeta, dicendo che non ama utilizzare quella tecnica con il suo rivale.

Ad ogni modo, è evidente l'ammirazione di Jiren per la potenza di Gogeta, che ha tenuto finalmente testa ad Hearts, sconfiggendolo una volta per tutte. Peccato che tutti questi eventi e un gran numero di personaggi presenti siano non canonici nell'universo di Dragon Ball Super.