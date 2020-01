The Witcher serie Netflix, la mappa aiuta a capire la storia di Geralt e Ciri

Un mappa di The Witcher serie Netflix, è stata pubblicata dal colosso dello streaming per aiutarci a capire meglio la storia e gli spostamenti di Geralt e Ciri. In molti, infatti, si sono lamentati del fatto che la storia della prima stagione fosse un po' contorta e difficile da seguire, soprattutto per coloro che non hanno letto i libri o giocato ai videogiochi.



Netflix si sta dando un gran da fare per aiutare i suoi utenti a comprendere meglio una delle sue serie più amate. In queste ore ha pubblicato una mappa che unisce la linea del tempo della serie televisiva di The Witcher, con la geografia del luogo. In questo modo non sono potremo vedere Nilfgaard e le sue brutte armature, ma anche Temeria, Cintra e gli altri luoghi citati nella prima stagione di The Witcher.



Sarà più semplice seguire gli eventi di questa prima stagione, un po' contorta da questo punto di vista. Per fortuna la seconda stagione, i cui lavori, a detta di Henry Cavill, sono appena iniziati, sarà più lineare e meno complessa da seguire.



La mappa può essere trovata a questo indirizzo.