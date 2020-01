The Witcher serie Netflix, le armature Nilfgaardiane sono brutte, ecco perché

Come mai nella serie Netflix The Witcher le corazze dell'esercito Nilfgaardiano sono così brutte, almeno a giudizio di una larga fetta di pubblico? Le motivazioni dietro allo strano design 'rugoso' sono state fornite dall'autrice Lauren Schmidt Hissrich, che ha parlato della necessità di distanziarle il più possibile della corazze dell'esercito di Cintra.



Hissrich: "Cintra ha un esercito ben addestrato che viene da un regno con molti soldi. Volevamo creare un contrasto con l'esercito di Nilfgaard, che ovviamente è altrettanto potente, ma è in movimento verso nord da un po' di tempo, e sulla strada ha arruolato nuove reclute nella sua armata. Le armature dovevano quindi rendere la fretta con cui sono state create e messe addosso a dei novizi. Dovevano essere diverse dalle normali armature."



Il producer Tomasz Bagiński ha aggiunto che le corazza dell'esercito di Nilfgaard sono state ispirate da eserciti realmente esistiti, i cui soldati, molto numerosi, avevano corazze dall'aspetto spartano realizzate in gran fretta. Inoltre quell'aspetto così strano, ha permesso di trasmettere in modo immediato a livello visivo quanto l'esercito di Nilfgaard sia alieno rispetto ai popoli con cui sta combattendo.



Comunque sia, viste le critiche, chissà se nella seconda stagione della serie Netflix di The Witcher le corazze di Nilfgaard subiranno qualche modifica.