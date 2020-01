The Last of Us, la comunità Playstation lo incorona gioco degli ultimi dieci anni

Anche la comunità PlayStation, raccolta sul PlayStation Blog, ha eletto il suo gioco migliore degli ultimi dieci anni: The Last of Us di Naughty Dog (Platino). Segue in seconda posizione God of War di Sony Santa Monica (Oro), mentre in terza troviamo The Witcher 3: Wild Hunt (Argento). Chiude l'elenco dei trofei GTA 5 di Rockstar Games (Bronzo), che batte di poco Red Dead Redemption 2.



Ovviamente la classifica è basata su giochi usciti su console PlayStation, quindi PS3, PS4, PSP e PS Vita. Inoltre, visto che stiamo parlando di comunità PlayStation, è normale che le esclusive abbiano ottenuto in media più riscontri dei titoli multipiattaforma. Comunque sia bando alle ciance e guardiamo la top 20 completa dei titoli migliori secondo la comunità PlayStation che gravita intorno al PlayStation Blog:

The Last of Us God of War The Witcher 3: Wild Hunt Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Horizon Zero Dawn Bloodborne Uncharted 4: A Thief's End Marvel's Spider-Man Persona 5 Dark Souls Call of Duty: Black Ops II NieR: Automata Death Stranding Red Dead Redemption Mass Effect 2 Fortnite Batman: Arkham City Resident Evil 2