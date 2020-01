Cyberpunk 2077, un fan ricrea il gioco in stile PS1 in Dreams

Un fan ha ricreato Cyberpunk 2077 utilizzando semplicemente l'editor di Dreams, l'esclusiva per PlayStation 4. Dal filmato YouTube si può apprezzare lo stile utilizzato, che ricorda molto da vicino quello di un gioco per PS1.



Il lavoro svolto dal'utente YouTube Bearly Regal è encomiabile: non solo ricostruisce con uno stile volutamente retrò tutte le location mostrate finora di Cyberpunk 2077 in modo che sembrino un gioco per l'originale PlayStation, ma cerca anche di cogliere il ritmo e i cambi di visuale del lavoro di CD Projekt RED.



Il fatto, poi, che utilizzi solo Dreams per realizzare il tutto ha dell'incredibile. Il gioco di Media Molecule, nelle mani giuste, si rivela un editor davvero potente. Non vediamo l'ora di vedere una nuova versione di Toss a coin for your Witcher della serie televisiva di Netflix fatta col gioco.