The Witcher serie Netflix, la canzone Toss a coin to your Witcher rifatta da un coro russo

La canzone Toss a coin to your Witcher, ascoltabile nella serie Netflix di The Witcher, è diventata un tale tormentone da aver ampiamente superato gli argini della serie, finendo addirittura per essere cantata da un coro russo.



La Omsk Philharmonic ha infatti pubblicato un video su Twitter in cui possiamo ascoltare un'impressionante versione corale del breve brano. Notevoli anche i costumi degli interpreti, davvero caratteristici. Insomma, pare proprio che Netflix abbia fatto colpo con The Witcher.



Per ascoltare il coro, avviate il video allegato al tweet sottostante. Se non siete ancora soddisfatti, installate la mod che aggiunge il brano originale a The Witcher, il videogioco.





Друзья, вы точно слышали об этой теме #ведьмакузаплатитечеканноймонетой Мы с @omsk_choir сняли свою версию! Хотим попасть на @1tvru_news Просим вас поддержать нас! Ставьте , делайте репосты и отмечайте @urgantcom#омичувсепоплечу #TheWitcher pic.twitter.com/k1JMYv1Inc — Омская филармония (@om_fil) January 1, 2020