Twitch, le 10 clip più viste di sempre

Vediamo quali sono le dieci clip più viste in assoluto su Twitch, la piattaforma per lo streaming più amata e diffusa. Ovviamente se avete un'intelligenza medio alta vi interesserà poco di ciò che segue, anche perché non c'è niente di memorabile, ma se siete degli utenti medi o dei newser di multiplayer.it, allora mettetevi comodi, perché lo spettacolo sta per iniziare, tra gente che gioca a Fortnite, Ninja che balla in modo insensato e uno che si sveglia durante una trasmissione. Da notare che proprio quest'ultima è la clip più vista in assoluto, con più 3,5 milioni di visualizzazioni.



Fortuna che c'è anche Zuckerberg sotto accusa, Keanu Reeves, una bimba che quasi fa morire un padre d'infarto e un cane che annusa una vagina. Ah no, il cane non c'è, ma noi lo amiamo lo stesso.