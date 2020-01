God of War, Kratos raccontato da Cory Barlog in una lunghissima intervista

Cory Barlog, il director di God of War per PS4, ha parlato lungamente di Kratos, il protagonista del gioco, e di altri argomenti inerenti al suo lavoro e quello di Sony Santa Monica, lo studio per cui lavora, in una lunghissima intervista concessa a PlayStation Access, che trovate in testa alla notizia.



Nel corso dell'intervista Barlog si è messo a nudo, parlando del suo ingresso nell'industria dei videogiochi, delle difficoltà di sviluppare titoli ad alto budget, dei giochi che hanno influenzato di più il suo lavoro e, ovviamente, della serie God of War, a cui ha imposto un cambio di direzione netto rispetto ai capitoli per PS2 e PS3.



Insomma, è un'intervista davvero interessante, a prescindere dal fatto che siate o meno possessori di PS4 o fan di God of War. È interessante perché aiuta a capire meglio come funzionano certi processi e come si arriva a certi livelli.