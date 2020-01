Xbox, dieci momenti storici degli ultimi dieci anni in una clip

Microsoft ha pubblicato una clip dedicata agli ultimi dieci anni di Xbox, con dieci momenti storici per il marchio. Si tratta di un episodio speciale di This Week on Xbox di buon auspicio per il 2020 e per il lancio di Xbox Series X.



La clip inizia con una frase interessante: "Dieci anni fa giocavamo ad Halo: Reach, Minecraft e Call of Duty: Modern Warfare, oggi giochiamo ad Halo: Reach, Minecraft e Call of Duty: Modern Warfare, ma tutto è cambiato ed è meraviglioso."



I dieci momenti Xbox degli ultimi dieci anni sono divisi appunto per anno. Nel 2010 c'è stato Kinect per Xbox 360, nel 2011 Skyrim, nel 2012 il primo Forza Horizon e così via. Per scoprire gli altri guardate la clip che trovate in testa alla notizia.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Microsoft ha già svelato la sua nuova console, Xbox Series X, che sarà disponibile alla fine del 2020, in data ancora da destinarsi.