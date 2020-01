Animal Crossing: New Horizons la copertina ufficiale svela due nuovi personaggi

La copertina ufficiale di Animal Crossing: New Horizons ha svelato due nuovi personaggi mai apparsi prima nell'esclusiva in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 20 marzo.



Ancora non abbiamo notizie riguardanti queste due new entry, se non quelle deducibili osservando l'immagine pubblicata poco sopra. L'uccello in alto, vicino all'aeroplano delle Dodo Airlines sembra proprio uno dei pennuti estinti nel XVII secolo. Con ogni probabilità sarà colui che ci porterà in giro per le diverse isole grazie al suo mezzo di trasporto.



L'altro personaggio è un castoro. Assomiglia molto a Chip, colui che gestisce da molti anni a questa parte il torneo di pesca. Che sia un suo aiutante? Per quanto possano sembrare informazioni secondarie, tutti i fan della serie sanno quanto ogni personaggio sia importante per il gioco e caratterizzato nei minimi dettagli. La cronica mancanza di dettagli da parte di Nintendo alimenta ulteriormente la voglia di Animal Crossing: New Horizons che alberga in ognuno di noi. Per fortuna le cose si stanno cominciando a muovere, a partire dal trailer pubblicitario per il nuovo anno. D'altra parte l'uscita è fissata per il prossimo 20 marzo in esclusiva per Nintendo Switch. Non manca molto!