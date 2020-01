Hatsune Miku canterà al festival Coachella nonostante sia un'idol olografica

Hatsune Miku, la popolare idol digitale protagonista anche di un'omonima serie di videogiochi disponibili su PlayStation 4, debutterà al celebre festival musicale Coachella . La cantante sarà negli Empire Polo Fields di Indio in California dal 10 al 17 aprile.



Sarebbe la prima volta che un cantante completamente digitale parteciperà a questo prestigioso festival. Altri gruppi virtuali come i Gorillaz, per esempio, celano dietro le identità digitali dei veri musicisti. La voce di Hatsune Miku, invece, è stata modellata su quella di Saki Fujita sfruttando il software Vocaloid. Nei suoi 10 anni di carriera questa eterna idol di sedici anni ha cantato oltre 100.000 canzoni create dagli utenti



Non sarebbe, però, il suo primo "live". Nel 2009 ha cantato nella Super Arena di Saitama, mentre ha fatto il suo debutto negli USA due anni dopo durante l'Anime Expo di Los Angeles. Ha cantato durante il The Late Show With David Letterman, e aperto il tour ArtRave di Lady Gaga. Quindi si tratta di un fenomeno di caratura mondiale.



Nel mondo dei videogiochi è celebre per l'omonima serie Hatsune Miku: Project DIVA, per le partecipazioni a Just Dance o per essere stata un DLC di Persona 4: Dancing All Night.