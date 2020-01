Pokémon Spada e Scudo incontrano The Legend of Zelda Breath of the Wild? Un matrimonio apparentemente impossibile, ma che grazie agli sforzi di ph4t_s, un utente di Reddit, sembra a portata di mano. Sarà così anche l'agognato Pokémon open world in stile Zelda?



Ancora non lo sappiamo, ma sognare, si sa, non costa nulla. Sta di fatto che vedere un simil Ash in un'ambientazione che sembra essere stata presa di peso da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pronto a catturare un Pidgeotto, ci fa sperare in un prossimo capitolo dei Pokémon ancora più ambizioso di Spadae Scudo.



Anche perché, lo sappiamo, Nintendo non ama i progetti dei fan e con ogni probabilità bloccherà ogni possibile sforzo che ph4t_s farà per creare qualcosa di più di questa semplice demo di 13 secondi. L'unica è, quindi, sperare che lei e Game Freak facciano qualcosa di simile in un futuro non molto lontano.