The Witcher serie Netflix, la canzone Toss a coin to your Witcher arriva su Beat Saber

La canzone Toss a coin to your Witcher, uno dei tormentoni del momento creati da The Witcher serie Netflix (pensate che è possibile trovarla anche in una versione cantata da un coro russo!), arriva su Beat Saber, uno dei più divertenti rhythm'n game per dispositivi VR, grazie alla passione (e alla follia) di un utente.



La serie televisiva di Netflix ha davvero fatto centro. Non solo The Witcher 3: Wild Hunt è tornato in testa alle classifiche di gradimento su Steam, ma una delle canzoni contenute al suo interno, Dona Un Soldo Al Tuo Witcher, è diventato un vero e proprio tormentone, capace di scatenare la fantasia di tantissime persone rimaste stregate dalla voce di Ranuncolo.



Tanto che qualcuno ha deciso di portarla in Beat Saber, il celebre gioco musicale a base di spade laser disponibile per PS VR e i visori per la Realtà Virtuale su PC. Nel caso in cui pensiate che la vostra abilità con la spada sia pari a quella di Geralt di Rivia vi consigliamo di andare a questo indirizzo, impostare la difficoltà al livello massimo e avviare la canzone.



Sfida accettata?