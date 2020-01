PS5 sarà notevole, ma per il CEO di Deadalic anche Microsoft sta lavorando bene con Xbox Series X

Per Carsten Fichtelmann, il CEO della tedesca Deadalic, PS5 sarà notevole. Riguardo la prossima generazione, però non è detta l'ultima parola: anche Microsoft sta lavorando molto bene con Xbox Series X, meglio che nel recente passato.



In un'intervista pubblicata sulla rivista britannica EDGE e riportata da Wccftech, Carsten Fichtelmann, il CEO dello studio famoso per le serie Deponia e Blackguards, ora impegnato nello sviluppo di un gioco su licenza del Signore degli Anelli con protagonista Gollum, PS5 sarà davvero un hardware notevole. Microsoft, però, non starebbe a guardare. Sempre secondo Fichtelmann il colosso di Redmond sta lavorando meglio che in passato con Xbox Series X.



Nella stessa intervista il Game Designer di Daedalic Martin Wilkes tesse le lodi dell'hardware di Xbox Series X che, a suo avviso, influenzerà positivamente il level design. Grazie alla sua velocissima memoria, infatti, sarà possibile creare generare in tempo reale bellissimi ambienti tridimensionali, relegando l'uso di corridoi e spazi angusti al passato.



Nel recente passato anche Jonathan Blow si era espresso favorevolmente su PS5, oltre che sono emerse delle speculazioni sulla potenza sintetica delle nuove console. Manca ancora pochissimo all'annuncio ufficiale e la nuova generazione comincia a prendere, finalmente, forma.