PS5, Jonathan Blow è entusiasta della nuova console Sony

Jonathan Blow si è detto entusiasta di PS5, nel corso di un livestream su Twitch in cui l'autore ha espresso un rapido giudizio sulle piattaforme next-gen.



"Sono entusiasta di alcune delle console in arrivo con la next-gen, mettiamola così", ha detto il creatore di Braid e The Witness. "PS5 sembra davvero ottima."



Il velo di scetticismo nelle parole dello sviluppatore fa pensare a qualche riserva, anche se Blow non ha voluto elaborare ulteriormente il concetto durante il livestream.



Che il riferimento sia a Google Stadia e al game streaming? O magari all'esigenza di lanciare sul mercato una console meno potente come Xbox Lockhart per tenere basso il prezzo rispetto a Xbox Series X?