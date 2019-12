PS5: presentazione del DualShock 5 a inizio 2020 con avvio delle prenotazioni?

Torniamo a parlare di PS5 per altre voci di corridoio riguardanti la presentazione del DualShock 5 e l'avvio delle prenotazioni per la nuova console Sony, che a quanto pare sono previste per l'inizio del 2020.



Le nuove voci su PS5 provengono ancora dal presunto insider PSErebus, il quale sta salendo alle luci della ribalta dopo aver azzeccato la prima data di uscita di The Last of Us 2 (successivamente spostata a maggio), ma siamo piuttosto lontani dal poterlo considerare una fonte affidabile.



In ogni caso, visto che si parla di PS5 riportiamo anche questa: secondo quanto riferito dal personaggio in questione, Sony avrebbe intenzione di presentare il DualShock 5, ovvero il nuovo controller di PS5, nel primo trimestre del 2020, ovvero entro il prossimo marzo, con apertura delle prenotazioni per l'acquisto della nuova console subito dopo.



I preorder in questione si riferiscono alla possibilità di acquistare PS5 per la prima volta direttamente dal sito ufficiale PlayStation, ovvero lo Store ufficiale di Sony che ha aperto le porte quest'anno e offre la possibilità di acquistare hardware in maniera diretta.



Per quanto riguarda il DualShock 5, è emerso di recente un brevetto che mostra dei tasti aggiuntivi sul retro, oltre a un possibile design previsto per il nuovo controller di PS5.





DUALSHOCK 5 will be unveiled in the first quarter of 2020. PlayStation 5 will be available to preorder worldwide shortly afterwards pic.twitter.com/ffTU9HVaoP — PlayStation (@PSErebus) December 28, 2019