Tony Hawk's Pro Skater, l'uscita del remake potrebbe essere piuttosto vicina

Da un po' di tempo a questa parte si parla con una certa insistenza di un remake di Tony Hawk's Pro Skater, la cui uscita potrebbe essere in effetti più vicina di quanto si possa pensare in base ad alcune voci di corridoio emerse di recente.



Tony Hawk's Pro Skater, come serie, manca ormai da un po' di tempo sulle scene videoludiche, considerando gli insuccessi dei capitoli più recenti come Tony Hawk's Pro Skater 5, ma in molti a questo punto chiedono un remake dei primi storici capitoli, che sono rimasti nella storia dei videogiochi.



Un'operazione simile era stata già tentata nel 2012 con Tony Hawk's Pro Skater HD, uscito su PC, PS3 e Xbox 360 ma senza raggiungere grandi risultati a causa di un riadattamento piuttosto blando, dunque la voglia di un vero e proprio remake è rimasta e considerando la recente tendenza di Activision ad effettuare operazioni di questo tipo anche con un certo successo, come visto con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro: Reignited Trilogy, non si tratta di un'idea assurda.



Secondo quanto riferito da Sabi, giornalista videoludico piuttosto attivo su Twitter, sembra che il remake di Tony Hawk's Pro Skater sia in effetti già in stato avanzato presso Activision, che pare abbia già diffuso delle demo giocabili delle versioni rifatte di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 all'interno dei propri studi.



Restiamo dunque in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Activision ma l'idea è che possa esserci effettivamente un remake dei primi Tony Hawk's Pro Skater in arrivo, a distanza di 20 anni dagli originali.





Explanation of what I shared in my server:

An Activision contact told me a week or so ago about how Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 had demos/prototypes remade. They went around internally. I didn't share before as I wasnt sure if they were being remade as full games, or just a test