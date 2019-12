I migliori giochi del 2019 secondo Aligi

A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, continua il nostro percorso verso l'elezione del GOTY 2019 raccontandovi, attraverso una serie di video molto personali, quelli che sono stati i giochi preferiti da alcuni dei membri della redazione di Multiplayer.it. Dopo aver aperto le danze con Giordana e i suoi Best of del 2019, tocca ad Aligi che, mentre cambia cappello e bisticcia con la messa a fuoco della sua nuova fotocamera, racconta le sue esperienze preferite giocate nel corso degli ultimi 12 mesi.



