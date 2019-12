I migliori giochi del 2019 secondo Giordana

Come ormai da tradizione, anche quest'anno abbiamo deciso di avvicinarci all'elezione dei GOTY di Multiplayer.it, i migliori giochi dell'anno, proponendovi una serie di video molto personali in cui ciascun membro della redazione racconta quelli che sono stati i suoi giochi preferiti usciti negli ultimi dodici mesi. Non necessariamente i migliori in senso assoluto, o quelli che hanno più avuto successo, ma quelli che per un motivo o per un altro ci hanno colpito e stregato di più.



Iniziamo la carrellata con la Top 5 della nostra Giordana, che tra metroidvania affascinanti, giochi di ruolo spaziali e sparatutto multigiocatore, ha avuto un 2019 estremamente vario e ricco di emozioni. E voi? Avete giocato i titoli che ha raccontato nel video? E quali sono stati i vostri preferiti?