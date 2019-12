Minecraft, bimbo lo chiede per Natale, il nonno gli regala il Mein Kampf di Hitler

Un bambino aveva chiesto per Natale una copia di Minecraft, il videogioco, ma il nonno ha capito leggermente male e gli ha acquistato una copia del Mein Kampf, il libro di Adolf Hitler, usato come base ideologica del nazismo.



Il video in cui il ragazzino scarta il suo pacco regalo e ci trova dentro il delirante testo è diventato virale e ha già fatto il giro della rete, ma vale la pena vederlo ancora per capire che non solo i videogiochi, ma anche i libri possono fare male... a meno che il nonno non sperasse che il nipotino diventasse un piccolo razzista genocida. Di questi tempi non si sa mai.



A parte le battute di pessimo gusto, è ovvio che il poveretto abbia capito male l'indicazione datagli dal padre del bimbo. Non conoscendo evidentemente Minecraft, la prima cosa che gli è venuta in mente sentendone la pronuncia è stato il Mein Kampf. Certo, il fatto che lo abbia acquistato senza porsi minimamente il dubbio sull'opportunità di regalarlo a un bambino fa riflettere. Del resto potrebbe essere tutto falso, ossia una scenetta preparata per far ridere la rete. Di questi tempi non si può escludere nemmeno questo.