God of War, l'environment artist Erik Jakobsen passa a The Initiative

Erik Jakobsen, principal environment artist per God of War, ha lasciato Santa Monica Studio per passare a The Initiative, il nuovo team first party Microsoft.



Jakobsen porterà dunque il suo indubbio talento nella realizzazione degli scenari, come appunto quelli visti in God of War, al servizio dello studio fondato dalla casa di Redmond proprio a Santa Monica.



I progetti in cantiere per The Initiative sono ancora avvolti dal mistero, ma si parla di un titolo follemente ambizioso per Xbox Series X, che verrà presentato nel corso del 2020.





Principal Environment Artist Erik Jakobsen joined The Initiative in December. Another one from Sony Santa Monica, previously working on God of War as a Senior Staff Environment Artist. Have a great start! https://t.co/xiWCdlR75w pic.twitter.com/63Ss9SciEq — Klobrille (@klobrille) December 27, 2019