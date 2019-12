Pokémon GO, nuove squadre e ricompense del Team GO Rocket in un'immagine

L'evento di Natale 2019, ora disponibile su Pokémon GO e presente fino al prossimo 1 gennaio 2020, ha modificato notevolmente alcuni aspetti del gioco di Niantic Labs. Per esempio, vi siete già accorti delle nuove squadre del Team GO Rocket?

I Leader del Team GO Rocket di Pokémon GO possiedono ora nuove squadre, particolarmente difficili da affrontare: Sierra, Cliff e Arlo, insomma, hanno cambiato i propri Pokémon da schierare in campo nelle lotte PvP contro la CPU di Pokémon GO. E sono cambiate anche le ricompense: affrontando il Team GO Rocket durante l'evento di Natale 2019 potrete infatti ottenere i rarissimi Absol Oscuro, Bagon Oscuro e Stantler Oscuro. Tutti anche in versione cromatica, per dei pezzi davvero unici all'interno della propria collezione.

Tutte le modifiche che vi abbiamo appena illustrato vengono riportate qui di seguito, riassunte in una pratica immagine realizzata da Pokémon GO Raid Italia. Tenetela a portata di sguardo, perché per riuscire a sconfiggere il Team GO Rocket mai come in questo caso è necessario partire con dei Pokémon perfettamente in grado di tenere testa agli avversari.