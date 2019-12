Pokémon GO: premi speciali dai Capi del Team GO Rocket a Natale 2019

Il Natale 2019 è ufficialmente arrivato, ma non per questo i cattivoni di Pokémon GO cesseranno di importunare gli Allenatori di tutto il mondo. Proprio in queste ore, perfettamente in tempo con le festività, i Capi del Team GO Rocket tornano alla carica con premi speciali.

In questi giorni, sfidando e sconfiggendo i Capi del Team GO Rocket su Pokémon GO otterrete dei Pokémon Oscuri speciali, forse a tempo limitato. Si tratta di Absol, Bagon e Stantler, tutti in versione Oscura, e tutti potenzialmente ottenibili (con molta fortuna) anche in forma shiny o cromatica. Per ottenere Absol Oscuro dovrete affrontare Sierra, per Bagon Oscuro Arlo e infine per Stantler Oscuro Cliff.

Le sfide contro i Capi del Team GO Rocket di Pokémon GO sono davvero impegnative, ma quando i premi sono questi vale la pena impegnarsi fino in fondo. Intanto Virizion è ancora disponibile nei Raid Leggendari di Livello Cinque, e l'evento di Natale 2019 è cominciato nelle scorse ore, con spawm aumentato di specie particolari.