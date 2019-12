Pokémon GO: nuovi Pokémon oscuri in arrivo, in tempo per natale 2019

I dataminer e leaker di Pokémon GO hanno scoperto nelle ultime ore una modifica al traffico di gioco, con contenuti inediti che dovrebbero debuttare all'interno del titolo di NIantic Labs nelle prossime ore. Giusto in tempo per Natale 2019, e spiccano soprattutto nuovi Pokémon Oscuri: vediamo i dettagli.

Nuovi Pokémon Ombra debutteranno presto su Pokémon GO, forse già in queste ore: saranno ottenibili, come sempre, esclusivamente presso i PokéStop Ombra del Team GO Rocket, sconfiggendo le reclute. Gli esemplari scoperti sono in tutto otto, ma non è da escludere che possano venirne annunciati altri più avanti. I Pokémon Ombra, lo ricordiamo, vengono rilasciati in piccoli gruppi a distanza di mesi.

Ecco qui di seguito tutti i nuovi Pokémon Ombra di Pokémon GO scoperti da leaker e dataminer nelle ultime ore.

Delibird

Stantler

Absol

Bagon

Shelgon

Salamence

Snover

Abomasnow