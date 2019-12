Halo: Reach, ora potete giocare la campagna nei panni di un soldato ODST

Una nuova mod della versione PC di Halo: Reach consente di giocare l'intera campagna single player nei panni di un soldato ODST. L'ha realizzata il modder Xulah ed è scaricabile gratuitamente dal solito Nexus Mod.



Installando la mod sarà aggiunto ad Halo: Reach un modello di soldato ODST e la telecamera in terza persona. Ovviamente ci sono anche dei piccoli cambiamenti nel gameplay. Per inciso, la riduzione del danno viene impostata al 150%, mentre il tasso di rigenerazione diventa 2X. Vengono inoltre rimossi gli scudi e non è possibile essere colpiti in testa. La velocità di movimento viene impostata al 75%, mentre l'altezza del salto viene portata all'85%.



Da notare che la mod è ancora in sviluppo e non è da considerarsi completa. Quindi mancano ancora alcune meccaniche che saranno aggiunte che i rilasci successivi.



ODST Campaign Overhaul (For Reach) su Nexus Mod