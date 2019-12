3 Italia Play 50 Plus: minuti, 50 GIGA e nuovo costo di attivazione

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 23 dicembre 2019, l'offerta Play 50 Plus dell'operatore italiano 3 Italia prevede un nuovo costo di attivazione. Vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere in questo rapido articolo.

3 Italia Play 50 Plus prevede ancora i soliti contenuti, vale a dire minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 200 SMS al mese verso tutti e poi 50 GIGA di internet, al prezzo di abbonamento mensile di 7,99 euro. Il costo di attivazione ora è però di 0 euro, cioè gratuito; fino alla giornata d iiri era invece pari a 6,99 euro. Annotiamo infine che l'acquisto di una nuova SIM 3 Italia richiederà (come sempre) 10 euro.

Sempre a partire dalla giornata di oggi, 3 Italia comincerà a contattare alcuni ex clienti che in passato avevano fornito il consenso per finalità commerciali; resta da capire, invece, cosa risponderà l'operatore alla diffida da parte dell'AGCOM, a tema ricariche speciali.