Vodafone, TIM e Wind Tre: diffida dell'AGCOM per le ricariche speciali, i dettagli

Dopo le tante segnalazioni ricevute e dopo aver avviato le prime indagini, l'AGCOM ha ufficialmente diffidato Vodafone Italia, TIM e Wind Tre, alcuni degli operatori storici importanti più grandi e importanti di sempre. Ancora una volta il problema degli ultimi mesi risiede nelle ricariche speciali che questi operatori hanno di recente rilasciato sul mercato, a partire da settembre 2019.

La pubblicazione della diffida, una per TIM, una per Vodafone Italia e una per Wind Tre, è avvenuta nella giornata del 19 dicembre 2019. Le ricariche speciali, in particolar modo quelle da 5 e 10 euro, di recente non offrono l'intero credito previsto, ma decurtano un euro a fronte di una compensazione basata sull'attivazione di alcuni servizi (solitamente relativi a GIGA e minuti di chiamata).

Dato che le ricariche precedenti sono sparite, i clienti di Vodafone, TIM e Wind Tre si sentono un po' raggirati dagli operatori: perché pagare una ricarica fisica da 10 euro e ricevere solo 9 euro di credito? Da parte loro gli operatori hanno confermato che risponderanno ad AGCOM fornendo tutte le informazioni richieste. Torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.