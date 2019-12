Little Nightmares 2, Tarsier Studios è stata acquisita da THQ Nordic

Tarsier Studios, il team di sviluppo attualmente al lavoro su Little Nightmares 2, è stato acquisito da Embracer Group, società madre di THQ Nordic.



"Noi di Embracer siamo impressionati dai risultati che Tarsier Studios ha raggiunto nel corso dei suoi 15 anni di vita, il che risulta evidente guardando le fantastiche recensioni di diverse loro produzioni, nonché le ambizioni future dello studio", ha dichiarato Lars Wingefors, co-fondatore e CEO di Embracer Group.



"Insieme a Tarsier vogliamo investire nello sviluppo di nuovi progetti, così come hanno fatto in passato. Non vediamo l'ora, insieme a tutti i membri del team, di portare la qualità e la creatività di questo studio a un nuovo livello."



"Dopo quindici lunghi anni con Tarsier, è entusiasmante dar vita a una collaborazione con Embracer per poter continuare a sviluppare il potenziale del nostro studio", gli ha fatto eco Andreas Johnsson, capo di Tarsier Studios. "Non vediamo l'ora di continuare a realizzare grandi giochi insieme."