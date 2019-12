Fortnite: Pacchetto Leggende Polari in arrivo, contenuti e prezzo

Ricordate il pacchetto delle Leggende Congelate venduto su Fortnite Capitolo 2 lo scorso anno? In questi giorni Epic Games dovrebbe lanciare un nuovo bundle di oggetti cosmetici a tema, noto come il Pacchetto Leggende Polari. Vediamo dunque tutte le informazioni attualmente disponibili.

Il Pacchetto Leggende Polari di Fortnite Battaglia Reale è stato scoperto negli ultimi giorni da dataminer e leaker del titolo di Epic Games: sono presenti immagini, informazioni, persino il prezzo, quindi possiamo dare per assodata la sua esistenza. Conterrà ben quattro Skin: Pescesecco congelato, il mostro dell'isola, Codename Elf e una nuova skin femminile a tema ghiaccio. In aggiunta ci saranno dei dorsi decorativi e un balletto per il mostro.

Il Pacchetto Leggende Polari debutterà su Fortnite Capitolo 2 in tempo per Natale 2019, presumibilmente già a partire dalla prossima settimana, forse dal 23-24 dicembre 2019. Il prezzo proposto sembra essere fissato a 19,99 euro oppure a 24,99 euro, ma chiaramente tutti questi dettagli, data di lancio compresa, attendono una conferma dagli sviluppatori di Epic Games. Vi avviseremo non appena sarà ufficialmente disponibile.

