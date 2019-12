Wind: 100.000 regali a Natale 2019, GIGA gratis e buoni Amazon

L'annuncio arriva in queste ore direttamente da Wind, l'operatore storico italiano arancione: in occasione del Natale 2019 regalerà 100.000 premi per altrettanti vincitori, con un concorso all'insegna del WinDay.

Con il WinDay speciale di Natale 2019, Wind donerà 100.000 regali ai propri clienti, sia a quelli della telefonia mobile che a quelli della linea fissa. Questi regali includeranno, tra le altre cose, GIGA gratis, buoni Amazon.it, e anche buoni spesa. Per partecipare sarà sufficiente avere un età pari o superiore ai 14 anni.

La promozione prenderà il via il 25 dicembre 2019, e sarà possibile accedervi dall'app MyWind, sezione WinDay. Segnatelo sul calendario, o con tutto ciò che dovrete fare durante le feste rischiate di dimenticarlo. E in caso dei buoni regali Amazon.it rappresentano sicuramente un regalo aggiuntivo gradito.