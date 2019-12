Wind All Inclusive 50 Star: minuti, SMS e 50GB a 7,99 euro per tornare da Wind

Arriva in queste ore la notizia di una nuova offerta di Wind, ora disponibile per alcuni ex clienti tramite campagna winback. Si tratta di Wind All Inclusive 50 Star, vediamo tutti i dettagli che dovete conoscere, molto rapidamente.

All Inclusive 50 Star di Wind è un'offerta winback pensata per riportare presso i lidi Wind alcuni clienti perduti negli ultimi mesi: bisognerà ricevere uno specifico SMS da parte dell'operatore per poter accedere alla promozione. L'SMS in questione è il seguente: ""Affrettati! 50 GIGA, MIN. ILLIM. 200 SMS a 7,99E/mese con All Incl. 50 Star. Attiv. e SIM 21,99E. Corri nei negozi fino al 19/12. Info e privacy su wind.it/50star". Se l'avete ricevuto, basterà recarsi presso il centro Wind più vicino o contattare l'operatore per poter procedere.

Wind All Inclusive 50 Star prevede, dal punto di vista dei contenuti, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati e 50 GIGA di internet. Il prezzo di abbonamento mensile sarà pari a 7,99 euro. con addebito su conto corrente, carta di credito, carte conto prepagate in modalità Easy Pay l'offerta passa dai 50 ai 100 GIGA di internet.