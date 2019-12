Mario Kart Tour, multiplayer disponibile in beta per gli utenti Gold Pass

Mario Kart Tour è disponibile con il multiplayer online in versione beta, riservato al momento per i soli utenti in possesso del Gold Pass.



La modalità verrà resa accessibile a tutti i giocatori di Mario Kart Tour, gratis, una volta terminati i test. Tuttavia è difficile che ciò accada in tempo per Natale.



Stando alle testimonianze di chi ha già avuto modo di provare l'esperienza in multiplayer, il sistema dei punti è rimasto intatto e ciò implica per forza di cose una serie di dinamiche pay-to-win.



Si parla inoltre di un matchmaking al momento tutt'altro che tempestivo, che tuttavia immaginiamo verrà sistemato da qui al lancio effettivo della modalità.